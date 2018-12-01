ميجان ماركل تخطط للولادة في المنزل بالتنويم المغناطيسي

جهينة نيوز

كشفت مجموعة تقارير أن ميجان ماركل، تقرأ الكثير عن تقنيات الولادة بواسطة التنويم المغناطيسي "hypnobirthing"، استعدادا لاستقبال طفلها الأول في الربيع المقبل

وتستعد ميجان ماركل البالغة من العمر 37 عاما، لمغادرة نوتنجهام كوتيدج في قصر كنسينجتون، والتجهيز لمقر إقامتهما الرسمي، إذ انتشر بعض الأحاديث حول إمكانية ولادتها لطفلها الأول في منزل فروجمور الريفي، وفقا للمراسلة الملكية في مجلة "Vanity Fair"، كاتي نيكول بحسب موقع "روسيا اليوم".

ولا يعتقد أن الدوقة الحامل في شهرها الخامس تقريبا، ستضع مولودها الأول في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت دوقة كامبريدج مواليدها الثلاثة، بل تخطط للولادة في منزل وندسور

وقال مصدر مطلع، إن ميجان مشغولة بوضع خطط لإنشاء حضانة في منزلها الجديد مع الأمير هاري، في فروجمور الريفي، وجناح لوالدتها دوريا راجلاند، التي تشجعها على اتخاذ قرار الولادة الطبيعية باستخدام الولادة بواسطة التنويم المغناطيسي.

وأضاف المصدر إن دوريا البالغة من العمر 62 عاما، على استعداد لمساعدة ميجان وهاري في العناية بطفلهما الأول.

ويبدو أن ولادة ميجان ستكون مختلفة عن ولادات كيت الثلاثة، والتي حدثت جميعها في جناح مستشفى ليندو الخاص والفخم، الذي تبدأ تكلفة الإقامة فيه لليلة واحدة من 9570 دولارا.

ويمكن للأمهات الجدد في الجناح الفاخر من هذا المستشفى الاستمتاع بجلسات التدليك داخل الغرف وغيرها من الخدمات، ما يجعله المكان الأفضل للأمهات البارزات في المجتمع للولادة، بسبب مستوى الخدمات المرتفع فيه.

وشهد جناح ليدو ولادة الأمير هاري والأمير ويليام وأطفاله الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس، بالإضافة إلى ولادة توأم الثنائي جورج وأمل كلوني.