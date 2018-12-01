خالد علامة يدعم والده بأغنيته الجديدة

جهينة نيوز

طرح السوبر ستار اللبناني راغب علامة أغنية (طار البلد) ونقل وجع الشعب اللبناني ومعاناته مع الحكام، التلوث، الفساد، غلاء المعيشة وكل مشاكل التضخم الإقتصادي، وهذه المرة الأولى التي يطرح نجم لبناني هكذا أغنية، ولا يهمّه علاقاته بالسياسيين وشمل كل الزعماء دون اي استثناء.

كان قبله غنى زين العمر الأغنية الشهيرة (شو عملتلي بالبلد) لكن لم يشر إلى أحد معين ولم يتهم إسماً بينما راغب علامة بدأ الفيديو بالرؤوساء الثلاثة.

خالد ابن راغب علامة يرافق والده دائماً، ويدعمه بكل خطواته، ويروّج لأعماله، وعبّر الآن عن إعجابه الكبير بأغنية (طار البلد) التي نالت صدى كبيراً في المجتمع اللبناني المقهور. وقال خالد:

(يا ريت الكل عندو الجرأة لي عندك ياها، الرجولة والقوة هيي لما تحكي وتصرخ لمصلحة بلدك، بغض النظر عن مصلحتك الشخصية؟ هيدا هو الفنان الحقيقي وهاي هي الرجولة الحقيقية)