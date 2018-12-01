"الشماغات الحمر" في الاردن تلحق "الستر الصفر" في فرنسا وهذه مطالبهم!

جهينة نيوز

على غرار "الستر الصفراء" في فرنسا أطلق ناشطون أردنيون اسم "الشماغات الحمر" على اعتصاماتهم في محيط الدوار الرابع التي انطلقت الأسبوع الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

ودعا ناشطون عبر موقع "فيسبوك" لاعتصام الخميس القادم تحت عنوان" الشماغات الحمر 2019 عام التغيير" مطالبين بجملة من الأمور أبرزها: تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية إلى النصف، إعادة الدعم لمادة الخبز، اعتماد معيار عالمي لتسعير المشتقات النفطية، تخفيض تعرفة الكهرباء للشرائح الدنيا، قانون ضريبة دخل يخفف العبء عن الطبقة الوسطى والفقيرة، التحول السياسي نحو قانون انتخاب يؤسس لحكومة منتخبة من الشعب، إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.

بدورها أكدت الحكومة الأردنية امس السبت على حق الأردنيين بالتظاهر السلمي، وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الخميس، إن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت أن الحكومة أجرت العديد من الحوارات مع الشباب حول برنامج الحكومة وأولويات الشباب ومستمرة بهذا النهج.

ولفتت إلى أن الشباب قدموا العديد من المقترحات حول النهوض بعملية الإصلاح خلال هذه اللقاءات حيث تم الأخذ بتوصياتهم من أجل التشاركية في اتخاذ القرار.