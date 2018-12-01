ما هو اقتراح ترامب للخروج من أزمة فرنسا؟

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طريق فرنسا للخروج من أزمتها المتفاقمة على خلفية تمرد "السترات الصفراء" يمر عبر إلغاء اتفاق باريس المناخي وإعادة أموال ميزانيته للمواطنين.

وكتب ترامب على تويتر تعليقا على احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس ومدن فرنسية أخرى أمس السبت: "يوم وليلة حزينان جدا في باريس. ربما حان الوقت لإنهاء اتفاق باريس (للمناخ) السخيف والمكلف للغاية، وإعادة الأموال إلى الشعب بشكل ضرائب أقل؟"

وأضاف: "كانت الولايات المتحدة متقدمة في هذا المنحى، وهي البلد الرئيسي الوحيد الذي انخفضت فيه الانبعاثات العام الماضي!"

وسبق أن عزا ترامب في تغريدة أخرى أحداث فرنسا إلى أن "اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا".

وأثار كلام ترامب ردودا غاضبة من الكثيرين من رواد تويتر، حيث أشار بعضهم إلى أن ذلك فهم خاطئ لخلفيات الاحتجاجات، التي تعبر في أحد جوانبها عن سخط الناس على "عدم دفع الأثرياء ما يكفي لفعل ما هو ضروري لمواجهة التغيرات المناخية".

المصدر: RT