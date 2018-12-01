ماكرون يعلق على احتجاجات "السبت الأسود" شاكرا!

جهينة نيوز

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد أمس السبت وخاصة في العاصمة باريس ونظمتها جماعة "السترات الصفراء".

وكتب ماكرون على "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها".

ونفذت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة، في صفوف المتظاهرين الذين نددوا بسياسات ماكرون ونادوا برحيله عن السلطة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن عدد المحتجين الذين اعتقلوا في باريس السبت كان قياسيا وتجاوز 1550 متظاهرا.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي أعطى تعليمات قبل أسبوع بتغيير استراتيجية وتكتيك احتواء الاحتجاجات، وذلك بعدما أسفرت مظاهرات "السترات الصفراء" في 1 ديسمبر عن وقوع عدد كبير من الإصابات وأثارت فوضى عارمة في الشانزليزيه.