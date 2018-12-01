ارتفاع كميات التخزين في السدود إلى 550 مليون م3 من المياه

جهينة نيوز

أكد الدكتور باسل كمال الدين معاون مدير الهيئة العامة للموارد المائية ارتفاع كميات التخزين في سدود الهيئة بشكل جيد نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظات مؤخراً.

وبين ان مجموع كميات التخزين الحالي بلغ حوالي 550 مليون م3 من المياه، فيما بلغت كميات التخزين المسجلة سابقاً 431 مليون م3 من المياه،‏ مشيراً الى اهمية الزيادة وانعكاساتها الايجابية على على الموسم الزراعي القادم لاستخدام هذه المياه لاغراض الري .‏

وبين د.كمال الدين في تصريح لـ «الثورة» أن عدد السدود المنفذة في سورية بلغ 163 سداً بحجم تخزين أعظمي ( تصميمي) يبلغ 18.9 مليار م3 منها 160 سداً يقع ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للموارد المائية بحجم تخزين اعظمي يبلغ 2.9 مليار م3 أما بقية السدود وهي ( تشرين، الفرات، البعث ) والواقعة على نهر الفرات فهي ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات بحجم يقارب 16 مليار م3 .‏

وفيما يتعلق بكميات التخزين المسجلة في المحافظات فقد بلغت كمية التخزين في محافظة الحسكة التي تضم 12 سداً ما يعادل 159 م م3 من المياه مقابل 91.5 مليون م3 مياه في السابق ، وفي حلب بلغت كميات التخزين 103الحالي مليون م3 من المياه مقابل 87 مليوناً م3 مياه في السابق من خلال 7 سدود وفي حماة تم تسجيل 35.5 مليون م3 مياه مقابل 27 في السابق من خلال 27 سداً للمحافظة وفي حمص بلغت الكميات 5505 ملايين م3 مياه قابلها في السابق 70.2 مليون م3 مياه.‏

أما محافظة اللاذقية فارتفع معدل التخزين فيها الى حدود 156.8 م م3 مياه مقابل 126 م م3 في السابق من خلال 14 سداً يقع في المحافظة، وفي طرطوس سجلت كميات بحدود 2709 م م3 مياه يقابلها 19.7 سابقاً من خلال 3 سدود ، وتقاربت كميات التخزين المسجلة في سدود باقي المحافظات حيث بلغت في درعا حوالي 2025 م م3 مياه مقابل 1.7 في السابق من خلال 16 سداً للمحافظة، وبلغت في القنيطرة 7.2 ملايين م3 مياه مقابل 7.1 في السابق عبر 6 سدود تضمها المحافظة، وفي السويداء حوالي 4.2 مليون م3 مياه مقابل 5.2 مليون م3 مياه في السابق من خلال 20 سداً، وسجلت في ادلب 2.4مليون م3 مياه مقابل 1.7 سابقاً من خلال 7 سدود.‏

وسجلت الكميات الاخفض في ريف دمشق بكمية تخزين بلغت 0.59 مليون م3 مياه مقابل 0.09 في السابق من خلال ثماني سدود تقع في نطاق المحافظة، أما في دير الزور فبلغت الكميات المخزنة 1 مليون م3 مياه من خلال 4 سدود في المحافظة .‏