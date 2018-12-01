أبراج يوم الأحد 2018/12/9 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٩:عاطفي، تكره الفوضى والضجيج، صادق، دقيق، محلل، محب للعمل، متهور أحيانا، حريص وحنون على الآخرين من حولك، الأشهر القادمة تغيير مكان إقامة واهتمامات فكرية ومعرفة معلومات جديدة وتنفيذ مشاريع وتحرك مهم تعزز مواقفك، للبعض ارتباط وسفر، للبعض انفراجات مالية ومعنوية وتغيرات مصيرية.

برج #الحمل: مناعتك ضعيفة لديك الكثير من المسؤوليات لا تنفعل وتفسد عمل الأحبة وتشعر بضيق الوقت أمام مواعيدك كثيرة حاول إنجاز بسرعة وبهدوء وانتبه على سمعتك واستقرارك المهني للبعض نزول للاسواق وتعامل مع غرباء.

برج #الثور: محظوظ وعندك قوة، معنوياتك عالية، فرصة للنجاح، تفكر بسفر أو تروج لعمل، حضورك لافت للنظر لتحل عقد صعبة، يسهل النقاش وتبرير المواقف، تطرح الافكار، ما من شيء يقف في طريقك، اتصال مهم لمسافة بعيدة او توقع على وثائق مهمة، يزورك شخص ما تتحدث عن معتقدات وغيبيات.

برج #الجوزاء: تتحسن الاجواء نسبيا، تتصالح مع نفسك والاخرين، تبدا مفاوضات، تربح مكافأة وتدخل تحسينا على اموالك المشتركة، معاملات وفواتير، تظهر بعض المؤشرات والتسوية، بامكانك ان تبادر في تعزيز الجو بانسجام، تفاوض بليونة، للبعض مرافقة مريض.

برج #السرطان: مزاجك معكر وقد تعرض علاقاتك للخطر، انتبه من مواجهة او خلاف، من مصلحتك ان تسعى للسلام وتلطيف الجو، توتر ومشاكل بسبب بعض الشركاء العاطفيين او العمليين، لا تسمح لنفسك بتوجيه الملاحظات او ان تنتقد احدا، انتبه من مخالفة قانونية، لا تسمح للأمور تتأزم.

برج #الأسد: تهتم بشؤون متنوعة من الصباح والتزامات مستعجلة ابدأ باكرا، تنقل في اكثر من مكان، تحصد نجاح وتوفيق، لا تتردد بطلب مساعدة من أحد أفراد عائلتك أو زملائك، اهتم بوضعك الصحي، تحتاج لفترات استراحة ولا تهمل أمورك البسيطة.

برج #العذراء: تبدأ بمشروع جديد ومستعد لأخذ مبادرة وتعديل بعض الأمور تسمع جواب يسعدك فرصة لانطلاقة جديدة ومصالحة وترتيب أمور على الصعيد الشخصي أو تحسين علاقاتك مع وقوف الى جانب الأولاد، فرصة لممارسة هواية محببة وجديدة وللبعض تغيير في ديكور البيت أو في شكل خارجي.

برج #الميزان: تعزز ثقتك بنفسك، تغير على صعيد العائلة، يوم فيه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب كثرة التصليحات، اجواء مشحونة مشاعر سلبية، للبعض ضغط صحي أو معنوي، كن منتبها من كل تأخير، عمل على صعيد منزل، مسألة طارئة تسبب التعب فجأة أو مخالفة قانونية.

برج #العقرب: تعبر عن رأيك في ندوة أو مؤتمر كلامك مؤثر تستعد لمقابلات وسفر ورحلة قصيرة مع جيران وأخوة وأخوات لا تتهرب من مسؤوليات حضورك ضروري ولافت.

برج #القوس: تبحث في امور مالية تفرح بعرض جديد، ترغب بتحسين مظهرك الخارجي، أفكارك واضحة ويسهل عليك تدبير الامور وهناك سعادة بربح مفاجئ او هدية او مساعدة او استرداد لدين رؤيتك صائبة على كافة الاحوال تلتقط اشارات جديدة بشكل مستمر من المرجح ان تكون مفاوضات بدون حسم تراهن عليها وتطالب باسترداد دين.

برج #الجدي: القمر ببرجك يتحسن وضعك المعنوي تبدأ مرحلة مهمة انفراجات وتسوية تتحمس وتأخذ خطوات جريئة تبدأ صفحة جديدة تدفع بمصالحك، تتحسن صحتك.

برج #الدلو: تعيش اليوم وسط عاصفة هوجاء، لا تجازف ولا تعمل بطلا، لا تتهرب من مواجهة أمر واقع، احم صداقاتك من اصحاب النوايا المشبوهة، نهارك يحمل ارهاق وكثرة اعباء، تشكو من وعكة صحية، انتبه من مضللين ومن ضياع أشياء خاصة جواز سفر مفاتيح، انتبه من نسيان بعض القضايا ودخول بالمجهول.

برج #الحوت: يوم رائع ومفاجأت ثمينة وحظوط مهمة تشارك في جميع النشاطات بعزيمة وتفاؤل كي تبعد توتر اليومين الماضيين، يوم للانفراجات والدعوات والصداقات ولقاءات و للصداقات والتعارف والدعم عزز موقعك وكن مخلصآ لوعودك و انتبه من خلاف مع صديق.