"السترات الصفراء" سترفع شعار "ارحل ارحل ماكرون" و الربيع الآوروبي يتمدد لأربع دول

جهينة نيوز:

دعا أنصار ح "السترات الصفراء" في فرنسا إلى مواصلة الاحتجاجات وتجمع في الجولة الخامسة منها يوم السبت القادم 15 ديسمبر تحت شعار "ارحل ماكرون".

وتأتي هذه الدعوة رغم إعلان السلطات الفرنسية مساء اليوم السبت أن الاحتجاجات المستمرة منذ السبت الـ17 من نوفمبر الماضي، باتت "تحت السيطرة" وأنها تصدت لمخربين كانوا بين المحتجين.

وصعد المحتجون سقف مطالبهم تدريجيا بدءا من عدم زيادة ضريبة الوقود ورفع الرواتب والمعاشات التقاعدية مرورا بزيادة الضرائب على الطبقة الغنية، وصولا إلى المطالبة برحيل رئيس الجمهورية الفرنسية وحكومته.

وانتشر الحراك الاحتجاجي إلى بلدان أوروبية أخرى ليطال بليجكا وهولندا وألمانيا وإسبانيا.