العدو الصهيوني يزرع أجهزة تحسس للإهتزاز عند الحدود اللبنانية

جهينة نيوز:

أقدم جنود العدو “الإسرائيلي” صباح اليوم السبت 8/12/2018 على إطلاق عيارين ناريين في الهواء عند إقتراب عناصر من مخابرات الجيش اللبناني من السياج التقني، وذلك بعد أن قام الجنود الاسرائيليون بزرع أجهزة تحسس للإهتزاز عند السياج مقابل بلدة ميس الجبل.

وكان جنود العدو تقدموا عند الساعة الثانية من عصر الأمس الجمعة 7/12/2018 إلى المنطقة الواقعة خلف السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل، وعملت جرافة D9 وبوكلن جاك هامر بحماية من آليتين عسكريتين ودبابة ميركافا متمركزة في موقع “العاصي”، على مسح الطريق القديم وتكسير بعض الصخور قبل ان تغادر القوة المنطقة عند الساعة الخامسة عصراً.

الاعلام الحربي المركزي