صور من ثورة الربيع الآوروبي في بلجيكا

تدخلت الشرطة البلجيكية السبت لتفريق مظاهرات “السترات الصفراء” في العاصمة بروكسل ما أدى إلى فرار المحتجين إلى الأزقة الجانبية.

وأغلق أصحاب “السترات الصفرات” الذين يتظاهرون بسبب زيادة أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد نفقا أرضيا للسيارات بين سفارة تركيا لدى الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية لدى بلجيكا، بالعاصمة بروكسل، وأشار إلى أن الشرطة تدخلت عقب إغلاق النفق، ما أدى إلى فرار المحتجين إلى الأزقة الجانبية.

كما أوقف المحتجون بعض السيارات المارة من النفق وأجبروا المسافرين على ارتداء سترات صفراء قدّموها لهم، أو تعليقها على الزجاج الأمامي لسياراتهم، وفي غضون ذلك، ارتفع عدد الموقوفين في بروكسل على خلفية المظاهرات إلى 100 شخصا.