صورة من باريس تكشف وجه آخر للثورة الفرنسية

جهينة نيوز:

يبدو أن ثورة السترات الصفراء في فرنسا و إن كان سببها الرئيسي إقتصادي و لكن السياسة كذلك كانت حاضرة في صفوف ثوار باريس المسالمين, الذين يقمعهم نظام ماكرون الدموي, رغم أن أياً من المحتجين الفرنسيين لم يستقدم دبابات تمت سرقتها من ليبيا كما فعل تنظيم القاعدة في سورية حيث قدمت له فرنسا و الناتو و تركيا الدبابات التي سرقوها من ليبيا بعد تدمير ليبيا بواسطة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول.

و جديد ثورة السترات الصفراء هو صورها إلتقطها مصور شبكة " WarGonzo" حيث يظهر محتجين فرنسيين و هم يحملون علم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في الدونباس بعد الإنقلاب العسكري الذي حدث في أوكرانيا و الموالية لروسيا.

و نقلت مصادر أن أصحاب السترات الصفراء من مطالبهم أيضاً سيادة فرنسا و الكف عن أن تكون تابعاً للولايات المتحدة الأمريكية و هو ما يتجاهله الإعلام الغربي ولا يشير إليه حيث يصف ناشطون الرئيس الفرنسي بأنه موظف لدى السفارة الأمريكية في باريس.

و يذكر أن آوروبا و بشكل خاص فرنسيا و ألمانيا تكبدوا خسائر فادحة جراء الإلتزام بالإملاءات الأمريكية و فرض عقوبات على روسيا بسبب شبه جزيرة القرم و إنفصال الدونباس عن أوكرانيا و هو ما دفع موسكو الى فرض عقوبات جوابية على الإتحاد الآوروبي.