طفلة في الثالثة من عمرها تصاب بسرطان الثدي

جهينة نيوز:

أصيبت طفلة صينية بنوع نادر جدا من الأورام السرطانية، وبذلك تصبح أصغر طفلة في العالم تصاب بمرض سرطان الثدي.

ووفقا للأطباء، فإن الطفلة التي تدعى، يان يان، مصابة بسرطان الثدي الإفرازي، وهي ثالث شخص يصاب بهذا النوع النادر من السرطان منذ 50 سنة، كما تعد أصغرهم عمرا، وفق "أخبار 24".

واكتشفت والدة الطفلة يان المرض عندما لاحظت وجود بقع حمراء ولزجة على قميصها، وتكرر ذلك عدة مرات، حيث انتابها شعور بالخوف عند اكتشافها وجود ورم على الجهة اليسرى من صدر الطفلة أيضا.

وعرضت الوالدة طفلتها على مجموعة من الأطباء، حيث تم تشخيص حالتها بإنها مصابة بورم سرطاني في الصدر، وغدة ليمفاوية متضخمة في منطقة الإبط.

وتم إجراء الجراحة للطفلة في مستشفى، جيانغسو، وأزيلت الأنسجة الخبيثة من الثدي، وأخذ خزعة تم من خلالها التأكد من عدم انتشار الورم في أجزاء أخرى من جسم الطفلة، ويتوقع أن تتعافى يان بشكل تام من هذا المرض