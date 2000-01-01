ميسي يشتري طائرة بـ 15 مليون دولار

جهينة نيوز:

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشراء طائرة خاصة تقدر قيمتها بـ 15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وسجل أوراقها في الأرجنتين أمس الجمعة.

ووفقا لصحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، فإن ميسي اشترى طائرة خاصة من نوع "غولف ستريمV" كبيرة الحجم وطويلة الأمد، صنعتها شركة "غولف ستريم أيروسباس" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة صنعت في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

وأشارت الصحيفة أن ميسي اشترى أيضا قطعة أرض في مدينة سان فيرناندو الأرجنتينية وجعلها مهبطا خاصا لطائرته الجديدة الفاخرة.

وطالب ميسي بكتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسم ليونيل ميسي على الهيكل الخارجي، وعلى مصعد الطائرة أضاف اسمه أيضا إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيحضر المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس والتي ستقام غدا الأحد بين العملاقين الأرجنتينيين بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب سنتياغو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد