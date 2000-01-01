زفاف خصص له 100 طائرة لنقل المدعويين و قيمة بطاقة الدعوة تجاوزت 4200 دولار

جهينة نيوز

تستعد الهند لحفل زفاف ابنة أكبر الأثرياء في البلاد برجل أعمال، وسط احتفالات أسطورية مفعمة بالبذخ الشديد، وسيقام الزفاف يوم الثلاثاء المقبل.

وسيعقد الشاب أناند بيرامال (البالغ من العمر 33 عاما)، قرانه على إيشا (البالغة من العمر 27 عاما)، ابنة الملياردير الهندي موكيش أمباني، سيجري يوم الثلاثاء في مومباي، مع احتفالات في مدينة أودايبور تستمر 3 أيام.

وتشارك في الاحتفالات، نجمة الغناء العالمية بيونسيه، بحضور شخصيات عالمية بارزة ومشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستقلهم 100 طائرة.

وذكرت مجلة "إنديا توداي" أن دعوات حضور الزفاف تضمنت مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، حيث بلغت تكلفة الدعوة الواحدة حوالي 4236 دولارا.

وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود، من بينهم بريانكا شوبرا، التي تزوجت الأسبوع الماضي من المغني الأمريكي نيك جوناس، الذي يصغرها بـ10 سنوات.

ويجمع الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا وقوة وثروة. وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، تبلغ 47 مليار دولار.

وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.