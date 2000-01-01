الحوثي يطالب بأن تكون مفاوضات السويد علنية على الهواء

السبت, 8 كانون الأول 2018 الساعة 17:43 | سياسة, عربي

الحوثي يطالب بأن تكون مفاوضات السويد علنية على الهواء

جهينة نيوز

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، المبعوث الأممي والدولة الراعية للمفاوضات مملكة السويد، واعضاء الوفد الممثل لليمن في المفاوضات إلى إجراء المباحثات بشكل علني.

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع "تويتر": "أدعو المبعوث الأممي، والراعي مملكة السويد، ورئيس وأعضاء وفد الشعب، إلى إجراء المباحثات علنية، وعبر كل القنوات العالمية وغيرها، ممن ترغب في نقل وقائع المباحثات".

وأضاف: "الوفد الوطني لا يضيره شيء فهو يتكلم عن قضايا ومظلومية الشعب اليمني ولديه الصلاحيات التي يستطيع أن يحقق بها السلام لوطنه وأمته".


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