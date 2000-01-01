ترامب يخاطب الثوار الفرنسيين : أهتفو نريد ترامب

جهينة نيوز

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثورة الشعب الفرنسي و الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، وتقودها جماعة "السترات الصفراء".

وغرد ترامب عبر "تويتر" اليوم السبت: "اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، خاصة لدول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "اهتفوا (نريد ترامب!) أحب فرنسا!".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية أوقفت المئات من الأشخاص بعد انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في باريس.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "السلطات الفرنسية أوقفت 278 شخصا بعد وقت قصير منذ بدء مظاهرات السترات الصفراء".

وكانت حركة "السترات الصفراء" قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.