الصين تحذر كندا من "عوقاب خطيرة" وتستدعي سفيرها لهذا السبب

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، السفير الكندي لديها، جون مكالوم، للتعبير عن احتجاجها على اعتقال، مينغ وانزو، المدير المالي لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، والتي تواجه تهم الاحتيال في الولايات المتحدة بسبب عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران.

قال بيان الخارجية الصينية إن "نائب وزير الخارجية الصيني، لي يوتشين، استدعى، اليوم السبت، بشكل عاجل، السفير الكندي في بكين للإعراب عن، وتسجيل، الاحتجاج الشديد على اعتقال اعتقال المدير المالي لهواوي في كندا".

وأضاف البيان أن الجانب الصيني حذر من "عواقب خطيرة في حال لم يتم إطلاق سراح مينغ".

وتسببت عملية الاعتقال المفاجئة بصدمة لدى بكين وأثارت شكوكا جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الممتدة لمدة 90 يوما، بحيث تعتبر هذه الخطوة ضربة لآمال إمكانية وجود أية تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين.

وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة هواوي لتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

وأكدت شركة هواوي الاعتقال في بيان، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".

وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح منغ فوراً، ولقي الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية