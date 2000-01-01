31 ألف متظاهر فرنسي شارك في احتجاجات اليوم واعتقال 700

جهينة نيوز

قال نائب وزير الداخلية لوران نونيز إن نحو 31 ألف شخص انضموا إلى احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم السبت في شتى أنحاء فرنسا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمني قوله أنه تم اعتقال 700 شخصا على خلفية التظاهرات.

وأوضح نونيز "على المستوى الوطني بما في ذلك باريس تم اعتقال أكثر من 700، في الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 31 ألف متظاهر، في أنحاء البلاد بما في ذلك 8 آلاف في باريس".

وكانت وكالة "فرانس برس" ذكرت في وقت سابق أن "السلطات الفرنسية أوقفت 278 شخصا بعد وقت قصير من بدء مظاهرات السترات الصفراء".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد أعلن أول أمس الخميس أنه سيتم نشر نحو 89 ألفا من رجال الأمن في أنحاء البلاد استعدادا لاحتجاجات يوم السبت منهم ثمانية آلاف في باريس، فضلا عن نشر عربات مدرعة في الشوارع.

وقال فيليب "نواجه أناسا لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتخريب ونود أن يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم".

وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.

وكانت حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.