اختبار ناجح لصواريخ جديدة للدفاع البحري الروسي

جهينة نيوز

نجحت منظومة "باكيت" الصاروخية البحرية المضادة للغواصات والطوربيدات، والمركبة على سفينة "غرومكي" الخفيفة في اجتياز أول اختبار عليها في بحر اليابان.

وخلال الاختبار تمكنت سفينة "غرومكي" الجديدة المزودة بهذه المنظومة من اكتشاف غواصة الخصم المفترض وتصنيفها، تاركة لمنظومة "باكيت" استهدافها، حيث استطاعت رصدها وكانت جاهزة لضربها وإغراق العدو المفترض.

وصواريخ "باكيت" مخصصة لضرب الغواصات في المياه القريبة واعتراض الطوربيدات المعادية والدفاع عن نفسها، وعن السفن الصديقة التي ترافقها، وقادرة على تنفيذ مهامها في مختلف الظروف الجوية والسرعات وارتفاعات الموج.

والسفينة المزودة بصواريخ "باكيت"، والتي اختبرها الأسطول الروسي في بحر اليابان اليوم، تمتاز بسرعة ومناورة عاليتين، إذ أنها أصغر من الفرقاطة وأكبر من زوارق الدورية الساحلية.

روسيا اليوم