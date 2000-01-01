نحو 2000 مهجر سوري عادوا الى بلداتهم من لبنان والاردن خلال 24 ساعة

السبت, 8 كانون الأول 2018 الساعة 14:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

نحو 2000 مهجر سوري عادوا الى بلداتهم من لبنان والاردن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

تتواصل عودة المهجرين السوريين من لبنان والاردن الى قراهم وبلداتهم حيث أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السبت ان حوالي ألفي مواطن سوري عادوا إلى ديارهم من الخارج خلال اليوم الماضي.

و نقلا عن بيان صادر عن مركز استقبال اللاجئين في سوريا أن 1938 مواطنا سوريا عادوا إلى الجمهورية العربية السورية من الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعاد من لبنان 1357 شخصا وعاد من الأردن 581 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت في يوم 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.

وكان السوريون الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم توجهوا إلى 36 دولة.


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