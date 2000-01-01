الذهب يقفز لأعلى مستوى له في 5 أشهر

جهينة نيوز

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز ان الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 70ر1249 دولارا للأوقية في آواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من تموز الماضي.

كما زادت العقود الأمريكية للذهب 72ر0 بالمئة لتبلغ عند التسوية 6ر1252 دولارا للأوقية مواصلة الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1ر1255 دولارا.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد على 2 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة إلى 60ر1217 دولارا للأوقية في ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

كما صعدت الفضة واحدا بالمئة إلى 62ر14 دولارا للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3 بالمئة في أفضل أداء أسبوعي هذا العام.

وزاد البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 50ر788 دولارا للاوقية بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 779 دولارا مسجلا خامس خسارة أسبوعية على التوالي.