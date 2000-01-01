اتفاقية تعاون بين نقابتي المهندسين في سورية والأردن

جهينة نيوز

وقعت نقابة المهندسين السوريين ونقابة المهندسين الأردنيين اليوم اتفاقية لوضع إطار للتعاون بين الطرفين وتسهيل وتطوير عملية التبادل العلمي والفني والهندسي والخبرات في مجالات انشطتهما وذلك في دار المهندسين بدمشق.

وجرى التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة لوفد من نقابة المهندسين الأردنيين برئاسة نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي إلى نقابة المهندسين السوريين لبحث آليات التعاون في المرحلة المقبلة.

وتتضمن الاتفاقية عدة نقاط أبرزها العمل على تعزيز العلاقات الهندسية والعلمية والفنية والمهنية وتبادل الخبرات بين النقابتين من خلال تعزيز التعاون الهندسي بشكل عام والاستشاري بشكل خاص والاستفادة من الفرص المتاحة إضافة إلى توفير الدعم الممكن من الجهات المعنية والعمل على تسهيل مهمة الطرفين بكل الوسائل الممكنة.

وأكد نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني في تصريح أهمية تطوير العلاقات وتبادل الخبرات للاستفادة من ذلك في عملية إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية في المرحلة المقبلة.

بدوره أشار سمارة إلى عمق العلاقات التي تربط الشعبين عامة والنقابتين خاصة مبديا الاستعداد للتعاون بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

المصدر:سانا