حسم مستقبل نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان

جهينة نيوز

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية التضحية بالبرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي لتفادي العقوبة المحتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وجاء نفي سان جيرمان التخلي عن أحد نجميه في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وذلك ردا على صحيفة "ليكيب" التي نشرت خبرا أكدت فيه أن النادي الباريسي يدرس كل البدائل الممكنة لتفادي عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي، بما فيها بيع نيمار ومبابي، الذي ضمهما مقابل 222 مليون يورو، و180 مليون يورو على الترتيب.

وجاء أيضا في البيان: "لدى صحيفة "ليكيب" نية لخلق مناخ من التوتر بين النادي والجميع، ويتساءل باريس عن مدى صدق الصحيفة، والدوافع الخفية لطاقمها التحريري لنشر تلك الأمور".

وورد في البيان: "يعلن باريس عن نيته مواجهة هذا التضليل الإعلامي التي تديره ليكيب، ومحاولاتها المستمرة لتشويه صورة النادي الأكثر شعبية ونجاحا في فرنسا".