استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في قرية الجربا بريف دمشق

جهينة نيوز

استشهد طفل وأصيب اثنان اخران بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الارهابية في ريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن طفلا استشهد وأصيب اثنان اخران بجروح تم إسعافهما إلى مشفى دمشق نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الارهابية في قرية الجربا التابعة لناحية النشابية بالغوطة الشرقية.

ومنذ تحريرها من الإرهاب عاد إلى الغوطة الشرقية آلاف المهجرين الذين تركوا منازلهم في أوقات سابقة هربا من جرائم المجموعات الإرهابية بعد أن قامت الجهات المعنية بإعادة الخدمات الأساسية إليها في حين تواصل الجهات المختصة تمشيط الأراضي الزراعية لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

وعمدت المجموعات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل والأراضي الزراعية قبل اندحارها أمام وحدات الجيش العربي السوري بغية إعاقة تقدمها وزرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى قراهم.