شرطة فرنسا تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين قرب الشانزيليزيه

جهينة نيوز

أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم السبت قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهري حركة "السترات الصفراء" الذين تجمعوا وسط العاصمة باريس احتجاجا على ارتفاع أسعار المعيشة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن هناك نحو 1500 متظاهر في منطقة الشانزيليزيه، فيما ذكرت أنه تم اعتقال 127 شخصا، بعد أن عثرت الشرطة على أسلحة مثل المطرقة ومضارب البيسبول وكرات حديدية بهم.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم نشر نحو 8 آلاف شرطي في باريس، خوفا من تكرار أعمال الشغب التي وقعت السبت الماضي، عندما أشعل بعض الأفراد النار في السيارات وسرقوا المحال التجارية في منطقة الشانزيليزيه، كما تم تشويه قوس النصر برسوم الجرافيتي.