ظهور "كريستيانو رونالدو" جديد في ريال مدريد

جهينة نيوز

أعلن لاعب إسباني يافع عن رفضه الانتقال إلى فريق برشلونة مفضلا بذلك البقاء في ناديه القابع في الدرجة الثالثة بالدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريستو غونزاليز، البالغ 21 من العمر، أصبح يلقب بـ"كريستيانو رونالدو" في فريقه ريال مدريد كاستيا (الفريق الرديف لريال مدريد)، بعدما أبدع في تسجيل الأهداف بالموسمين الحالي والماضي.

وقالت الصحيفة، إن اللاعب أظهر قدرات مدهشة لدى ظهوره الأول، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، ويلعب في صفوف تينريفي.

وبدأ اللاعب الواعد رحلته مع فريق الريال الرديف، عندما كان يشرف عليه المدرب سانتياغو سولاري، وظل فيه حتى الآن، علما أن المدرب الحالي هو مانولو دياز.

وسجل غونزاليز خلال الموسم الحالي 7 أهداف 4 منها في المباريات الخمس الأخيرة، بينما أحرز 10 أهداف في الجزء الثاني من الموسم الماضي.

ومنذ عام ونصف، فاز الفريق الرديف لريال مدريد بمعركة إبقاء غونزاليز في صفوفه، وذلك بعدما رفض الأخير العروض التي تلقاها اللاعب من إشبيليا وبرشلونة، برغم أنه كان بوسعه أن ينتقل إلى فريق برشلونة "ب" حينها.

وبلغت الصفقة بين الطرفين حينها نحو 750 ألف يورو (852 ألف دولار)، تضاعفت قيمتها إلى مليون لاحقا.

وتوقعت "ماركا" أنه لن يمر وقت طويل حتى يصبح أن كريستو غونزاليز لاعبا أساسيا في الفريق الأول لريال مدريد.