ميغان تتسبب بتوتر العلاقة بين الأمير هاري وأخيه

جهينة نيوز

اتهم الأمير هاري أخاه الأكبر وريث العرش البريطاني ويليام بافتعال توتر مع زوجته ميغان ماركل حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووفقا للمصدر فإن السببب الكامن ورا تصرفات هاري العدوانية هي شعوره بالذنب لعدم تمكنه من حماية والدته، الأميرة ديانا، في طفولته، وهو الآن يحاول تعويض ذلك بحماية ورعاية زوجته.

وقال المصدر: هاري لا يتحمل على الإطلاق أي نقد لميغان، إنه شديد الحساسية لدرجة أنه غالبا ما يلاحظ تصرفات يسميها انتقادا أو سلبية حتى في حال عدم وجود أي انتقادات.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق برغبة ميغان وهاري في الابتعاد أكثر عن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وسط أنباء حول توتر علاقتهما، إلا أنه تم دحض هذه الاشاعات، وأوضح الزوجان أن الهدف الرئيس في تغيير مكان إقامتهم أن يحظيا بنوع من الخصوصية.