كيم لن يزور سيؤول لأسباب لوجستية

جهينة نيوز

أكد الموقع الرسمي للبيت الأزرق المقر الرئاسي في سيئول، أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لكوريا الجنوبية، لن تتم بين 13 و15 من هذا الشهر لأسباب لوجستية.

وأضاف أن الزيارة مستحيلة خلال الفترة المذكورة لأنها ستتزامن مع الذكرى الـ17 لوفاة والد الزعيم الشمالي، ناهيك عن تزامنها كذلك مع الاحتفال بعيد الميلاد.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن الزيارة المحتملة لكيم لم يتم بحثها أثناء اجتماع كبار مسؤولي مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب.

وتؤكد التكهنات الإعلامية أن كيم سيقوم بزيارة تستغرق 3 أيام لسيئول الأسبوع القادم، وأن المسؤولين الكوريين الجنوبيين منشغلون بالتحضير بشكل سري لاستقباله وضمان حمايته وأمنه طيلة فترة إقامته.

يذكر أن الزعيم الشمالي كان قد وعد خلال مباحثات القمة التي عقدها في ببيونغ يانغ مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن في سبتمبر الماضي، بزيارة سيئول في أقرب فرصة سانحة.

المصدر: يونهاب