أم وابنتها تفوزان بلقب ملكة جمال في امريكا

جهينة نيوز

توجت أم وابنتها كملكات جمال في مسابقة دولية، في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية. حسبما أفادت تقارير نشرها موقع فوكس نيوز.

"تينا ويلسون" وهي أم لأربعة أطفال، لعدة سنوات كانت تقود ابنتها الصغرى "مورغان" إلى مسابقات الجمال، وفي العام الماضي قررت المشاركة في المسابقة نفسها.

وفازت المرأة البالغة من العمر 56 سنة بالتاج وحصلت على لقب "السيدة ساوث داكوتا".

​وفي المنافسة ذاتها، توجت مورغان البالغة من العمر 19 عاما بلقب "ملكة جمال ساوث داكوتا". واعترفت الفتاة بأنها فرحت لنيل أمها اللقب أكثر من نفسها وقالت: "في ذلك اليوم أمي بدت سعيدة جدا وواثقة وجميلة، كانت سعادتي لا توصف لرويتها تفوز بلقب السيدة ساوث داكوتا".

وبعد الجائزة، لم تستطع تينا احتواء مشاعرها واعترفت بأنها لم تكن تفكر يوما في أنها قد تفوز باللقب، وكشفت أنها كانت تعانني من وزن زائد بعد تخرجها من المدرسة، حيث كانت تزن 136 كيلوغرام، وقالت: "الطعام كان شيطان لي، أنا لا أشرب الكحول ولا أدخن، لذا كان الطعام عزاء لي. كنت أحب الوجبات السريعة كالبيتزا والكعك، والبرجر".

وفي عام 2009، قامت تينا بإجراء عملية لتقليص حجم المعدة، وبدأت في اتباع أسلوب حياة صحي، وخسرت 72 كيلوغرام في غضون 10 أشهر ولم تكتسب وزنا منذ ذلك الحين.