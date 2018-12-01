طهران: أمريكا حولت المنطقة إلى مخزن بارود

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الأمريكيين حولوا المنطقة إلى مخزن للبارود من خلال صفقات سلاح لا حاجة لها بالمنطقة.

وعلى هامش المؤتمر الثاني لرؤساء برلمانات أفغانستان وإیران وباكستان وتركیا والصین وروسیا حول تحدیات الإرهاب وتطویر الصلات وتقویة التعاون الاقلیمي، قال ظریف للصحفیین إن الأمريكيين حولوا المنطقة إلي مخزن للبارود، الأمر الذي يمثل سياسة خطيرة للغاية يعتمدها الأمريكيون في منطقتنا"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وردا على سؤال حول الاتهامات الأمریكیة بشأن صواریخ إیران، أكد ظريف للصحفيين أن "الأمريكیین بذلوا كل ما في وسعهم للمساس بالعلاقات الإیرانیة الأوروبیة، وحتى أكثر من تهدید العلاقات بین إیران وأوروبا، فإن جهودهم تهدف إلى إظهار القضایا الإقلیمیة بشكل مغایر للحقیقة".

وقال: "لقد حول الأمریكیون المنطقة إلي مخزن للبارود، كمیة الأسلحة التي باعتها الولایات المتحدة لمنطقتنا لا یمكن تصدیقها، وهي أبعد من حاجة المنطقة، وهي سیاسة خطیرة للغایة یسعى إلیها الأمریكیون في منطقتنا".

وأضاف: لقد جعلت هذه السیاسة منطقتنا تتحول إلى مخزن من الأسلحة المدمرة المتقدمة للغایة، والتي للأسف لم تسهم في تحقیق السلام والأمن بالمنطقة، قائلا: "نقرأ في الصحف الأمریكیة أن السلاح الأمريكي أصبح بید تنظیم "القاعدة" في الیمن و"داعش" في سوریا وهذا تهدید یواجه منطقتنا".