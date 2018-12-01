سان جيرمان يحدد سعر التخلي عن رابيو

جهينة نيوز

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتفادي رحيل لاعب الفريق، أدريان رابيو، مجانًا بنهاية الموسم، في ظل عدم رغبته في تجديد عقده.

وبحسب موقع " Le10Sport " الفرنسي، فإن إدارة باريس حددت 40 مليون يورو، للتخلي عن خدمات رابيو في يناير، بدلا من رحيله مجانا في الصيف.

ورفض رابيو، تجديد عقده مؤخرًا مع باريس، في ظل اهتمام برشلونة ويوفنتوس الإيطالي بضمه، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن إدارة سان جيرمان قد تخفض مطالبها المادية لبيع اللاعب الشاب مع اقتراب موعد بداية الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو ربما تنجح في إقناع رابيو بالتجديد

المصدر: كورة