أبراج يوم السبت 2018/12/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود اليوم ١٢/٨:ثابت، تكرس كل حياتك على ما تعتقد انه الصواب، متحكم بنفسك،شديد الوعي، التجاهل سلاحك الأقوى، تحب الاستقرار، سريع الفهم، أنت شخص يسيره العقل والفكر بالعموم، هذه السنة تحمل لك تغيير على صعيد السكن تتابع ما بدأت من ترويج، تنتهي من متاعب على صعيد فن وصحافة وشهرة، تقلبات غير متوقعة لكثرة حركتك لكنها حركة نجاح في مسائل مالية، فرصة يكون لها اثار بعيدة المدى، سنة تقدم للبعض مرافقة مريض وتحمل أعباء كثيرة انتبه على صحتك.

برج الحمل: تقوم برحلة سفر أو مسائل تتعلق بشأن تربوي، تشعر بتوتر بسبب انتقال القمر مساء لبرج الجدي ويؤثر بانتقاله على مزاجك، ركز على أمورك المهنية، تعمل مع فريق خليك لين واتبع حدسك، وانتبه على سمعتك الطيبة، قد تواجه مشكلة أنت لست سبب فيها انتبه من تعاملك مع الغرباء.

برج الثور: تحمل لك الفترة أجواء إيجابية وحل لبعض مشاكلك المالية، وانعطاف نحو الأفضل، تبدأ بشيء جديد و مهم أو توقع على عقد وتفاوض بشأن عملي مالي، اطلب ضمانات، تقوم بتسوية مساء على أثر ظروف، وقت مناسب للسفر وتوسيع دائرة اتصالاتك الأخبار السعيدة قادمة إليك .

برج الجوزاء: تبدو من الصباح مهتم بشأن شخصي عائلي عاطفي إذا حابب تغامر خليك دقيق واحسب ألف حساب لكل القضايا بما انك تحب الأوضاع الواضحة هذا يساعدك لتجتاز العقبات والصعوبات، مساء تحقق نجاح عن طريق مفاجأة أو انتصار بقضية مالية، أو تكتشف سر يخصك ومؤثر بمحيطك، تتفادى أي تقصير سابق.

برج السرطان: حاول مساعدة نفسك، تضطر لزيارة أحد الاصدقاء، وتحقق نجاح، تراجع بعض أعمالك بهدوء وتدرس كل الاتفاقيات، تنظم أمورك وتنهي المهم منها، اترك مشاعرك لنفسك وانتبه على صحتك ، مساء تدخل بفترة عاطفية، يبدو ان التواصل صعب حاول ان تعالج، تعاني من شركاء لذلك حاول ان تعزز علاقاتك معهم.

برج الأسد: الحظ لايزال يبتسم لك، نقاش وانسجام، لقاءات حلوة تصنع جاذبيتك وتتعرف على صدفة تناسب مصالحك، يتراكم العمل مساء عندك تجنب هذه الفترة أي اتفاق أو عمل اضافي واحسب حساب لأي مشكلة ممكن تواجهك، انتبه على التفاصيل ولا تنسى الاهتمام بصحتك وغذائك.

برج العذراء:مشغول بأمور عائلية وبيتية ربما مشكلة مع أحد أفراد عائلتك بالنهار، يلعب الأصدقاء دور باليومين القادمين، مساء انفراج ولقاءات وتبحث عن عمليات تجارية وتفرح بقضية تتعلق بأولاد أنت مؤثر بالآخرين تقوم بالمبادرة تجاه من تحب.

برج الميزان: يحمل لك يومك مشاريع ونقاشات مهنية لا تحدث أحد عن أسرارك أو تكشف عن أوراقك، مساء سلوك أحد أفراد عائلتك يسبب بعض الصعوبات والمواجهة، تقبل العائلة و انتبه لاتجرح أحد بكلامك وتغير شيء، العائلة لا تتخلى عنك، تشعر بمحبتهم ويفضل ان تكون الى جانبهم .

برج العقرب: حاول ان تستفيد من نهارك لتحقق أمنية أو توسع دائرة تحركاتك وتعالج وضع مادي بذكاء وتقوم بمساعدة أحد من محيطك، والمساء تفكر تقوم بعمل جماعي وتنشط وتعطي كل اهتماماتك لأحد قريب، تطل على فترة مميزة وسفر قصير، تفكر بالتواصل مع أخ أو جار وتعود الألفة من جديد، فرص مالية، أو رد دين .

برج القوس: القمر ببرجك حتى ساعات الظهر لا تخاف من تجديد فقط انتبه من غيرة يظهرها لك أحد، ولكن مساء بانتقال القمر الى برج الجدي تعمل على مسألة مالية، انفراج وتسوية وهدايا ومكاسب، وللبعض ايجاد اشياء ضائعة.

برج الجدي: فترة متعبة وتساؤلات كثيرة، تنتظر المساء لتعلن عن عمل جديد في مجالك ليصل القمر لبرجك ليعطيك طاقة لذلك حاول ترطيب الأجواء، اليومين القادمين تتسلط الأضواء على أمور كانت غامضة و تكتشف أسرار وتحقق هدف بعد معاناة وتعرف الأصدقاء من الأعداء .

برج الدلو: نهار جميل، تنشط بحالة اجتماعية وخطوات تقوم بها إيجابية وجيدة لتتعرف على أصدقاء جدد اذا شعرت بعدم الراحة حاول ان تخرج من الأجواء واكتفي بالعمل البسيط، مساء قد يصدر عنك أشياء عن غير قصد، أو يتقلبوا أصدقائك عليك، احرص على الكتمان وتحفظ تجاه أي شخص كان، وضع غير مريح بالعموم، مساء حافظ على هدوئك ولا تراهن على شيء .

برج الحوت: نهار يحمل عمل كثير بحاجة فعلا لرعاية واهتمام، تجتاز الصعوبات وتقضي وضع أفضل وتدفع بمصالحك الاجتماعية نحو الأفضل، وتسبح مساء بتيار اجتماعي ولقاءات وصداقات والطاقة بأجوائك قوية، تفكر بسهرة أو دعوة عشاء أو تلتقي بالأصدقاء، الحركة والتواصل الاجتماعي الك.