ترامب يكشف أن من أدار سياسته الخارجية غبي مثل الصخرة

جهينة نيوز:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون في تغريدة حادة بعد يوم واحد من إعلان الأخير أن ترامب حاول القيام بأشياء ما تنتهك القانون.

وكتب ترامب على حسابه في موقع تويتر: "مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به جداً. (أما) سلفه، ريكس تيلرسون، فلم تكن لديه القدرة العقلية اللازمة.. كان غبيا كصخرة ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولًا كالجحيم!".

وأضاف: "الآن أصبحت لعبة جديدة تماما وروحا عظيمة في الدولة!".

وكشف الرئيس الأمريكي في مارس الماضي أسباب إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية قائلا إنها تعود إلى خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة ومنها الصفقة النووية مع إيران.