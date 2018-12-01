الدفاع الروسية تكشف سبب إثارة الغرب لـ زوابع الكيماوي في إدلب

الجمعة, 7 كانون الأول 2018 الساعة 23:30 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية تكشف سبب إثارة الغرب لـ زوابع الكيماوي في إدلب

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أجهزة الاستخبارات الغربية و أدواتها من جماعة الخوذ البيضاء كانت ذروة تزويدهم بالمواد السامة للإرهابيين متزامنة مع تصريحات الخارجية الأمريكية حول الاستعداد لضرب سوريا, و أضافت الدفاع الروسية نحن لا نستبعد أن الإتهامات الصاخبة لوزارة الخارجية الأمريكية تهدف الى صرف إنتباه العالم عن جرائم الطيران الأمريكي شرق سورية, و أضاف البيان لقد ساهم الطيران الأمريكي لأكثر من شهر في تدمير منطقة هجين مما أدى الى موت عشرات المدنيين السوريين المسالمين.

و شددت الوزارة أن "لدى روسيا أدلة دامغة على استخدام المسلحين لذخيرة تحتوي مواد سامة ضد المدنيين في 24 نوفمبر في حلب".

و جاء بيان الخارجية الروسية في معرض الرد على بيان أمريكي نفى أن تكون جبهة النصرة الارهابية قد إستعملت غاز الكلور في الهجوم على حلب و الذي أصيب بسببه 107 سوريين, و للمفارقة فإن الخارجية الأمريكية رغم إعترفها بقصف الجماعات الارهابية التي تدعمها لأحياء مدنيّة بشكل عشوائي بسلاح تقليدي لم تدين هذا الهجوم الإرهابي بل بررته بحجة أنه ليس هجوم كيماوي.


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