سفير كوبا في لبنان: سوريا تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

جهينة نيوز:

أكد سفير كوبا في بيروت ألكسندر مورغا أن سوريا تخوض الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم وحققت إنجازات كبيرة بهذا الخصوص.

ودعا مورغا خلال لقاء جمعه مع عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الإجتماعي في لبنان قيصر عبيد ببيروت اليوم إلى ترجمة صادقة لمضمون القرارات الدولية بشأن سيادة ووحدة الأراضي السورية بأن تتخلى بعض الدول الغربية عن محاولاتها فرض واقع تقسيمي وعرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وشدد الجانبان على أولوية محاربة الإرهاب بوصفه خطرا على أمن كل الدول والشعوب واستقرارها.

كما أدان الجانبان الممارسات العدوانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مؤكدين حق الشعب الفلسطيني المشروع بمقاومة الاحتلال وتحرير أراضيه وعودة لاجئيه إلى ديارهم وفق المواثيق والقرارات الدولية.