في تونس شابان رشا فتاة بغاز يشل الأعصاب لهذا السبب

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام تونسية عن تمكّن عناصر فرقة الشرطة العدلية سيدي حسين السيجومي، أمس الخميس 06 كانون ديسمبر 2018، من إلقاء القبض على شابين قاما برشّ امرأة بالغاز المشلّ للأعصاب والحركة وسلبها 8 ملايين.

ويشار إلى أن الشابين، أحدهما يحمل كنية ''ولد السبتاوي''، استدرجا المرأة عبر موقع التواصل الاجتماعي بحجة بيعها سيارة مقابل مبلغ 8 آلاف دينار وضبطا معها موعدا في مكان منزوي بالمنطقة واثر وصولها لمعاينة السيارة قاما برشها بالغاز المشل للحركة وسلبها المبلغ المالي المذكور واستنادا للأوصاف التي قدمتها المتضررة تمكن عناصر الأمن من تحديد هويتهما وتم إيقافهما وإعادة جزء من المبلغ المسروق إلى صاحبته.

وقد تمّ الاحتفاظ بالشابين على ذمّة التحقيق.