مذيعه بريطانية تطلب فاصل إعلاني لـ تنتحر

الجمعة, 7 كانون الأول 2018 الساعة 21:35 | مجتمع, حوادث

مذيعه بريطانية تطلب فاصل إعلاني لـ تنتحر

جهينة نيوز:

انتحرت مذيعة راديو ” بي بي سي ” هيئة الإذاعه البريطانية "فيكي آرتشر" بعدما طلبت فاصلا قصيرا أثناء تقديم برنامجها على الهواء.

وغادرت آرتشر الاستوديو متجهة إلى المنزل، وبعد ساعات قليلة تم العثور عليها ميتة في منزلها.

وعثر حماها على جثتها عندما ذهب إلى منزلها للمساعدة في بعض الأمور المنزلية كما سبق ووعدها بذلك.

و رغم ان صورتها الأخيرة قبل يوم من إنتحارها (الصورة المرفقة) تظهر بحالة جيدة و متفائلة زعمت وسائل إعلام بريطانية أن المذيعه عانت من الاكتئاب فترة طويلة، وحاولت الانتحار مرتين سابقتين، وفي الأسابيع الأخيرة قبل وفاتها، كانت تنشر منشورات حزينة على مدونتها الشخصية تشتكي خلالها من صعوبات الحياة.

ومن جهته، أكد ديفيد جينينجز، رئيس إذاعة ” بي بي سي ” أن جميع موظفي محطة الراديو شعروا بالحزن على نبأ وفاة آرتشر، التي كانت رائدة وصحافية بارزة.


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