فضيحة ... ماذا يفعل جيش الإحتلال الأمريكي في أفغانستان ... صور حديثة

جهينة نيوز:

العدوان الأمريكي على يوغسلافيا (السابقة) و بحسب تقارير غربية حول كوسوفو الى مركز آوروبي للمخدرات, و كذلك وفق تقارير رسمية من الأمم المتحدة فإن زراعة المخدرات في أفغانستان إنحسرت عام 2000 الى ما لا يزيد عن 8 آلاف هكتار من المخدرات لترتفع الى أرقام قياسية زادت عن 208 ألف هكتار بعد الإحتلال الأمريكي, و لكن ليس الإحتلال الأمريكي و الفوضى التي تركها هي سبب زيارة زراعه المخدرات فقط بل إن الجيش الأمريكي يشرف بنفسه على زراعه المخدرات و فيما يلي بعض صور الجنود الأمريكيين في أفغانستان حيث يظهر رعب الجنود الأمريكيين في الصورة الأولى و يظهر سكوت ميلر نفسه في صورتين يتجول ببندقية بسبب الرعب الذي يعيشه الجنرال ذا الاربع نجوم, و لكن كل ذلك لماذا و هو ما تكشفه الصورتين الأخيرتين حيث أن الجنود الأمريكيين يشرفون على زراعه المخدرات.