البنتاغون يكشف عن تهديد بحري في المحيط الأطلسي

جهينة نيوز:

قال قائد القوات البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، خلال ندوة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يوم الخميس 6 كانون الأول/ديسمبر، إن عمليات القوات البحرية الروسية في شمال المحيط الأطلسي تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة.

فقد صرح سبنسر: "هناك خطر واضح في شمال المحيط الأطلسي".

كما أضاف سبنسر، ردا على طلب حول التعليق على إجراءات روسيا في المنطقة، أن "شمالي المحيط الأطلسي عبارة عن مسرح منفصل للعمليات العسكرية. والحديث هنا يجري عن تهديد كبير، وبالتالي فقد قمنا بإنشاء الأسطول الثاني".

ويشمل نطاق عمل الأسطول الثاني، الساحل الشرقي للولايات المتحدة وشمال المحيط الأطلسي. وكانت البنتاغون قد أعلن عن إحياء هذا الأسطول في أيار/مايو من العام الجاري. وتم تأسيس الأسطول الثاني، يوم 12 شباط/فبراير من عام 1950. وتم حله، يوم 30 أيلول/سبتمبر من عام 2011.

وأشار سبنسر إلى أن روسيا تشكل تهديدا للولايات المتحدة في المستقبل بشكل عام، بينما تشكل الصين تهديدا حاليا.