أحدث التوقعات الطقسية للمنخفض الحالي و كميات المطر

جهينة نيوز:

توقع المتنبئ الجوي ماهر مرهج أن يستمر المنخفض الجوي الذي يؤثر على سورية حاليا خلال 48 ساعة القادمة بهطولات مطرية على فترات تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية على أغلب المناطق.

وأشار مرهج إلى أن المنطقة عموما وسورية خصوصا تتأثر بامتداد منخفض جوي متوسطي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة أدى إلى هطولات مطرية شملت جميع المناطق خلال اليومين الماضيين وكانت غزيرة خلال الليلة الماضية مع مرور جبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض.

ولفت مرهج إلى أن الفعالية الجوية تستمر حتى يوم الأحد على المناطق الشمالية الغربية والجزيرة حيث من المتوقع هطل زخات خفيفة متفرقة من المطر مشيرا إلى أن الهطولات الاغزر في هذا المنخفض كانت في المناطق الساحلية.

وأوضح مرهج أن الهطولات فوق منطقة الجزيرة منذ بداية الموسم المطري وحتى الآن بلغت معدلات جيدة جدا حيث وصلت في الحسكة إلى أكثر من 65 بالمئة من المعدل السنوي لافتا إلى أننا ما زلنا في فصل الخريف الذي شهد عدة منخفضات أدت إلى هطولات شاملة.

وتوقع مرهج أن يكون الموسم المطري جيدا جدا وأن تتجاوز الهطولات معدلاتها السنوية نهاية هذا الموسم في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة في باقي المناطق والبحر متوسط ارتفاع الموج.

إلى ذلك هطلت أمطار متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أغزرها في حضر بالقنيطرة 62مم.

وذكرت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في دمشق المزة 7ر10 مم وفي قاسيون 5ر10مم وفي ريف دمشق بالحرمون 32 مم وجديدة الشيباني 19 مم وفي كل من مضايا والزبداني وسرغايا نحو 13 مم والكسوة 9 مم .

وفى حماة، بلغت كمية الأمطار الهاطلة في الرصافة 3 مم ووادى العيون 2 مم ومصياف 2 مم وفى الكريم بالغاب بلغت كمية الأمطار 5مم وفي شطحة وعين الكروم 4 مم وافاميا والسقيلبية 3مم .

وفي السويداء، بلغت كمية الهطول في عين العرب 33مم وفي المدينة 17 مم وصلخد 15 مم وشهبا 14 مم بينما بلغت في الشيخ مسكين بمحافظة درعا 21 مم ونوى وازرع 18مم وتل شهاب 17 مم وبصرى 15 مم أما في نبع الصخر بالقنيطرة بلغت 20 مم وفي القنيطرة المدينة 23مم .

وفي محافظة حمص، بلغت كمية الهطل في مرمريتا 5مم وفي الناصرة نحو 4مم.

وفى طرطوس.. سجلت في بانياس 58 مم وفي المدينة والقدموس 15 مم والشيخ بدر 14 مم .

وفى اللاذقية، بلغت في القطيلبية 28مم ووادي قنديل 26 مم ومطار الباسل 23 مم وفي كل من اللاذقية المدينة وبوقا 19 مم والبهلولية 16 مم والقرداحة 15 مم.

وفى حلب، بلغت في اعزاز 16 مم وعفرين 14مم وفي حلب 10 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام الجمعة والسبت والأحد.

الجمعة

السبت

الأحد

دمشق

11-7

11-7

11-6

القنيطرة

11-5

11-5

11-4

درعا

12-7

12-7

12-6

السويداء

12-6

12-6

12-5

حمص

13-8

12-8

13-7

حماة

15-9

14-9

15-8

الحسكة

14-7

13-7

12-6

اللاذقية

16-11

15-11

16-10

طرطوس

17-12

16-12

17-11

حلب

12-7

12-7

12-6

ادلب

11-7

11-7

12-6

دير الزور

13-8

12-8

12-7

الرقة

12-7

11-7

11-6