الاستخبارات العراقية تقبض على صيد ثمين من قيادات داعش

جهينة نيوز:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة، القاء القبض على مجهز الاسلحة لخلايا تنظيم "داعش" الارهابي بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية لفوج المهمات الاول لواء المهمات التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على مجهز الاسلحة لخلايا داعش الارهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر من الموصل".

وأضافت المديرية، أن عملية الاعتقال تمت "اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته"، لافتا الى أن المعتقال "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".