هكذا ردت «الآثار المصرية» على «فيديو جنسي» فوق قمة الهرم

جهينة نيوز:

أثار نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسائحين أجنبيين يمارسان أفعالًا منافية للأداب فوق سطح أحد أهرامات الجيزة، موجة جدل في مصر، في وقت لم تتأخر الهيئة الرسمية في التعقيب على الواقعة.

ونشر مصور دنماركي يدعى أندرياس هيفيد" لقطات فيديو برفقة من تبدو أنها صديقته يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بمنطقة الجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، مما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية، الخميس.

في المقابل أكد مدير منطقة الأهرامات، أشرف محيي، أن الصور ومقطع الفيديو المنشور للمصور الدنماركي، ليست حقيقية، ومن المؤكد أن تكون قد صممت بطريقة تقنية "فوتوشوب".

وأضاف محيي، في تصريحات نقلتها "الشروق" أن منطقة الأهرامات مؤمنة بشكل جيد جدًا ولا يمكن السماح بحدوث أي مخالفات صغيرة في المنطقة.