ملايين من البيوت «الملعونة» متاحة مجانا في اليابان

جهينة نيوز:

في إجراء مثير، وغير مسبوق، باتت 8.2 مليون منزل وبيت فارغ متاحة الآن مجانا في اليابان، أو بتنزيلات خيالية، لمن يرغب في السكن في المناطق الريفية بشكل دائم.

أما السبب الرئيسي في كون هذه المنازل فارغة فيعود إلى كونها "ملعونة" و"تسكنها الأشباح" بحسب خرافات يابانية.

وتشكل ملايين المنازل هذه جزءا من خطة أو برنامج المنازل المهجورة التي تم وضعها وتطويرها لمساعدة الأسر الشابة في الحصول على منازل، أو بيع العدد المتنامي والمتزايد للعقارات المهجورة، خصوصا في المناطق الريفية.

وبحسب الخطة فإن الأسر الشابة يمكنها الحصول على هذه المنازل مجانا، أو بسعر متدن للغاية، لتشجيع إعادة الحياة لهذه المنازل التي هجرها أصحابها بحجة أنها مسكونة بالأشباح.

ولا تكتفي الحكومة بعرضها مجانا أو بأسعار متدنية، بل إنها تقوم بتجديدها وتحديثها إذا ما كانت قد تعرضت للتلف خلال سنوات الهجر.

وتحدد الحكومة متوسط عمر العائلة أو الأسرة الشابة بحوالي 43 عاما على أن يكون لديها العدد الكافي من الأطفال في سن المدرسة، وبشرط أن تظل هذه الأسر في البلدات وفي الريف بصورة دائمة