تركيا تشن حملة اعتقالات جديدة على العسكريين بتهمة الصلة بـ«غولن»

جهينة نيوز:

تواصل تركيا حملتها على العسكريين المشتبه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السلطات التركية اعتقلت، اليوم الجمعة، العشرات من العسكريين بزعم صلتهم بغولن.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن السلطات القضائية في أنقرة أصدرت مذكرات توقيف بحق 87 من قدامى الجنود في قيادة سلاح الجو، مشيرة إلى إخضاع 41 منهم للاستجواب في الفترة الصباحية.

كما صدرت مذكرات توقيف بحق 41 من رجال الشرطة، يشتبه في أنهم على علاقة بحركة غولن.

وكانت السلطات التركية قد أصدرت الثلاثاء مذكرات توقيف بحق نحو 300 شخص من المشتبه بكونهم من أنصار غولن.

وعمدت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف ما يزيد على 55 ألف شخص، وإقالة نحو 140 ألفا من وظائفهم.