تجارة ريف دمشق تقرر إحداث مركز طبي يقدم خدماته بأسعار رمزية للمنتسبين والمواطنين

جهينة نيوز:

اعلنت غرفة تجارة ريف دمشق خلال اجتماع مجلس الإدارة عن مجموعة من المشاريع، أهمها انشاء مركز طبي في منطقة القصور تابع للغرفة يضم خدمات متطورة بأجهزة حديثة للرعاية الصحية و الاستطباب يقدم خدماته للاعضاء وذويهم وللمواطنين بأسعار رمزية وسيتم رفده بكوادر طبية متميزة لضمان جودة الحدمة ورقيها .

ويضم المركز قسم أشعة و قسم سنية وتصوير إيكو ورنين مغناطيسي ومخبر .

وكشف رئيس الغرفة وسيم القطان عن تحضير الغرفة لإطلاق التأمين الصحي لجميع العاملين والمنتسبين إلى غرفة ريف دمشق . الى جانب التشجيع على تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، مبيناً توجه الغرفة لإنشاء بنك للمعلومات يضم وثائق ضوئية لأضابير المنتسبين.

و أكد القطان خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة العمل للنهوض بالواقع التجاري والأسواق، مشيرا الى أن غرف التجارة هي شريك في حماية المستهلك وتقديم السلعة المناسبة له بالسعر المناسب وضمن الجودة والمواصفات العالمية، لافتاً إلى أنّ غرفة تجارة ريف دمشق تعمل بروح التشاركية وخدمة كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالعمل التجاري والاستثماري . مثمنا انفتاح الحكومة على الحوار مع القطاع الخاص وإشراكه في القضايا التي تتعلق بعمله ودوره في الحياة الاقتصادية

من جانب آخر تقوم الغرفة بمتابعة أمور الأعضاء وتقديم المعلومات والخدمات المختلفة لهم وايصال همومهم ومشاكلهم الى الجهات المعنية

حيث تحدث قطان عن مشروع يتجلى انشاء بنك للمعلومات يضم لوائح بطالبي العمل و الباحثين عن الوظائف وهذا سيمكن المنشآت من الحصول على احتياجاتها من اليد العاملة . مشيراً الى أنه مشروع طموح ومهم ويؤكد على الدور الاجتماعي لغرفة تجارة ريف دمشق التي تعد أكبر غرفة في سورية وتضم عشرات الآلاف من التجار والصناعيين والحرفيين .

المصدر:غرفة تجارة ريف دمشق