نستله تسحب نوع من منتجاتها.. وتنصح بالتوجه للطبيب في هذه الحالة

الجمعة, 7 كانون الأول 2018 الساعة 13:39 | منوعات, صحة

نستله تسحب نوع من منتجاتها.. وتنصح بالتوجه للطبيب في هذه الحالة

جهينة نيوز:

سحبت شركة "نستله" كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، في ألمانيا، شارحةً أن عبوات من المنتج تحتوي جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.

وحذرت "نستله" أنه "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجا من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع، داعية " الى التوجه فورا إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".

وحذرت نستله الآباء من استخدام منتج ألفامينو إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأضافت أن من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.


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