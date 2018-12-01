بالفيديو.. كيف تتعامل الشرطة الفرنسية مع الطلاب الموقوفين

جهينة نيوز:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو يظهر طلابا فرنسيين وهم يجلسون على ركبهم وأياديهم خلف رؤوسهم، ضمن إجراء يكشف تعامل الشرطة معهم في تظاهرات الخميس، للمطالبة بتعديل نظام القبول في الجامعات.

وكان حساب مجموعة "مراقبي العنف الشرطي" (مجموعة رقابية إلكترونية) على "تويتر" أول من نشر المقطع المصور، الذي ظهر فيه أيضا الطلاب محاطين بعدد من رجال الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب كالخوذ، والهراوات، والدروع، بحسب صحيفة "ليبراسيون".

ويعود الفيديو إلى واقعة توقيف الشرطة الفرنسية، أمس، 153 طالبا من مدرسة "سانت إكسبيري" في مدينة " مانت لاجولي" بمنطقة إيل دو فرانس، شمالي وسط فرنسا.

وبحسب موقع قناة "لاشين إنفو" الفرنسية، احتجزت الشرطة 122 من الطلاب المشار إليهم، إثر اتهامهم بالمشاركة في تجمعات مسلحة.

وخلال التظاهرات التي دعا إليها اتحادان طلابيان، أوقفت الشرطة 700 طالب في جميع أنحاء فرنسا، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

بدوره، أعرب نائب الأمين للنقابة العامة لمعلمي الدرجة الثانية "SNES-FSU"، الجمعة، عن صدمته من المشاهد التي ظهرت في المقطع المصور.

وقال في تصريحات نقلها اليوم موقع إذاعة "فرانس إنفو": "لقد صدمنا للغاية.. هذه الصور غير لائقة لديمقراطيتنا".

فيما علقت فاليري بيكريس رئيسة المجلس المحلي لمنطقة إيل دو فرانس على المقطع، بوصف تظاهرات الطلاب بأنها "مشاهد حقيقية لحرب العصابات".

وقالت: أشعر بالصدمة إزاء العنف الذي انتشر في مدارس فرنسا الثانوية منذ أسبوع، كان لدينا مشاهدة حقيقة لحرب العصابات، سرقة سيارات وصناديق قمامة، وتهديد معلمين، لذا أعتقد أنه لا بد من أن تهدأ الأوضاع".

ودعا الأربعاء الاتحاد الوطني لطلاب المدارس الثانوية "UNL" واتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية "FIDL" الطلاب إلى التظاهر، الخميس والجمعة للمطالبة بالتخلي عن نظام إصلاح التعليم الثانوي "BAC"، والاحتجاج على نظام القبول في الجامعات.