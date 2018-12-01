أبراج لاتحاسبها وقت الغضب.. تعرف عليها

جهينة نيوز:

وقت الغضب تتكشف الحقائق وتظهر الشخصيات بجميع أطباعها، وقد نقول كلمات اجتهدنا كثيرا لإخفائها حتى لا تغضب من حولنا، ولكن مع كل هذا هناك أبراج لا يجب أن نحاسبها على كلامها وقت الغضب، فهم متسرعون ودائما كلامهم يسبق التفكير في عواقبه.

ومن هذه الأبراج:

برج الحمل

يعتبر برج الحمل من الأبراج سريعة الغضب ولكنها ذات قلب طيب وعطوف ، وسريعا ما يراجعون أخطاءهم ، حقا لا يعتذرون ولكن يقدمون كل مافي وسعهم حتى يعرف الآخر أنهم لم يقصدوا الكلمات الخاطئة التي قيلت وقت الغضب.

برج الجوزاء

هوائي ومتقلب هذا هو برج الجوزاء ولهذا نجده يغضب سريعا، وأيضا يروق ويعود إلى نصابه سريعا ولكن أكثر مايميزه أنه سريع الاعتذار قادر على المواجهة والاعتراف بأخطائه ويرى أن الإنسان لا يتعلم إلا إذا مر بكثير من المواقف التي تصقل شخصيته.

برج الميزان

برج الميزان من الأبراج الهوائية التي تتسم بأن لسانها على الدوام يسبق تفكيرها، في اوقات الغضب كثيرا ما يقولون كلمات لا يعرفون عواقبها ، وعندما يهدأون يعيدون التفكير في كل حرف لنجد أن الندم لسان حالهم ولهذا لا يجب الغضب من كلمتهم فهم سريعا ما سيعودون إلى صوابهم .

برج القوس

مواليد برج القوس يتسمون بالعصبية المفرطة التي تكون في كثير من الأحيان بلا داعي أو بدون سبب محدد ، ولكن هم من القلوب الطيبة، وسريعا يزول الغضب ويدخلون في نوبة من المرح تجعل المحيطين بهم يتعجبون من أمرهم