استمرار المنخفض الجوي خلال 48 ساعة القادمة

جهينة نيوز:

توقع المتنبئ الجوي ماهر مرهج أن يستمر المنخفض الجوي الذي يؤثر على سورية حاليا خلال 48 ساعة القادمة بهطولات مطرية على فترات تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية على أغلب المناطق.

وأشار مرهج إلى أن المنطقة عموما وسورية خصوصا تتأثر بامتداد منخفض جوي متوسطي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة أدى إلى هطولات مطرية شملت جميع المناطق خلال اليومين الماضيين وكانت غزيرة خلال الليلة الماضية مع مرور جبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض، وفقا لما ذكرته وكالة سانا.

ولفت مرهج إلى أن الفعالية الجوية تستمر حتى يوم الأحد على المناطق الشمالية الغربية والجزيرة حيث من المتوقع هطل زخات خفيفة متفرقة من المطر مشيرا إلى أن الهطولات الاغزر في هذا المنخفض كانت في المناطق الساحلية.

وأوضح مرهج أن الهطولات فوق منطقة الجزيرة منذ بداية الموسم المطري وحتى الآن بلغت معدلات جيدة جدا حيث وصلت في الحسكة إلى أكثر من 65 بالمئة من المعدل السنوي لافتا إلى أننا ما زلنا في فصل الخريف الذي شهد عدة منخفضات أدت إلى هطولات شاملة.

وتوقع مرهج أن يكون الموسم المطري جيدا جدا وأن تتجاوز الهطولات معدلاتها السنوية نهاية هذا الموسم في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة في باقي المناطق والبحر متوسط ارتفاع الموج.

إلى ذلك هطلت أمطار متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أغزرها في حضر بالقنيطرة 62مم.