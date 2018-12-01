للمرة الأولى في العالم.. دولة تقرر إلغاء تذاكر وسائل النقل العام ليصبح التنقل مجاناً

جهينة نيوز:

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، قررت الحكومة الجديدة في لوكسومبورغ إلغاء تذاكر وسائل النقل العام، ما يجعل التنقّل مجانيّاً، في وقت لا تزال بعض الدول الأوروبية تعاني ارتفاع ثمن تذاكر المواصلات.

وسيتمّ إلغاء أسعار تذاكر القطارات والتزام والحافلات في صيف 2019 المقبل، في إطار خطط الحكومة.

وتأمل حكومة لوكسمبورغ، من خلال هذه الخطوة، أن تشجّع سائقي السيارات على ترك سياراتهم وأخذ وسائل النقل العامة، بهدف حلّ مشكلة الازدحام المروري، خصوصاً حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.

وتعاني هذه المدينة أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطناً لحوالى 110 آلاف شخص، لكنها تستقبل أيضاً 400 ألف شخص للعمل.